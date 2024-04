Due ragazzini in monopattino investiti nel Milanese, gravi

Due ragazzini, una 16enne e un 15enne, sono stati ricoverati in gravi condizioni all'ospedale di Legnano dopo essere stati investiti in monopattino da un auto. E' successo poco prima delle 7.45 a Pregnana Milanese (Milano). Il conducente della macchina, un 28enne, si e' fermato ed ha atteso l'arrivo dei soccorsi dell'Areu e dei carabinieri. I due adolescenti hanno entrambi riportato un trauma cranico per la caduta dal monopattino.