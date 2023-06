Due rapine con sequestri di persona: arrestate cinque persone a Milano

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura di Milano, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 5 cittadini italiani, ritenuti tutti coinvolti in due rapine a mano armata ai danni di due istituti di credito milanesi, tra giugno e dicembre 2020, per un bottino complessivo di circa 130mila euro.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 15 giugno 2020 due uomini con il volto coperto, dopo aver atteso l'arrivo del primo dipendente della banca di via Cesare Battisti (vicino al Tribunale di Milano) lo hanno agganciato e minacciato con l'ausilio delle armi per garantirsi l'accesso all'interno. Una volta dentro, i rapinatori, mentre aspettavano che arrivasse il direttore per sbloccare il bancomat e il caveau, hanno sequestrato tutte le persone, clienti e dipendenti, che erano entrate nell'istituto bancario privandolo dei telefoni cellulari prima di fuggire con un bottino di circa 90mila euro.