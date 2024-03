Due ruote, la crociata contro l'unico mezzo anti inquinamento. Commento

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.15 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

Più veloci, più agili, meno pesanti, più aerodinamiche. Consumano di meno, inquinano, secondo i dati della Oxford Economics su tutta Europa, meno della metà delle auto. Sono le moto, le due ruote, gli scooter. Certo, a Milano i motociclisti d'inverno patiscono il freddo, e fanno qualche sacrificio. Ma sono un toccasana per l'ambiente, e pure per il lavoro, visto che il risparmio in termini di tempo è enorme. L'unico studio che dice che le moto sono più inquinanti delle auto è stato realizzato in collaborazione con la FIA, la Federazione Internazionale dell'Automobile. Eppure, malgrado tutto questo, Milano si sta preparando a una nuova crociata. In privato alcuni assessori dicono che "le moto sono troppe". E giù di mannaia, con progressive limitazioni nei prossimi 6 anni. Prima gli euro zero, poi gli euro uno, due, tre. Alla fine un motociclista si chiederà se ne vale la pena. In fondo l'auto in garage ce l'ha, e il parco macchine di Milano è assai nuovo. Invece di prendersi il freddo, prenderà l'automobile. Che inquina di più anche se è euro5. Bene, bravi, bis. Anzi, forse no.