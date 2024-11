Duomo per tutti: l'impegno per un'accessibilità universale

Il simbolo di Milano, il maestoso Duomo, si fa ancora più inclusivo. Grazie all’impegno della Veneranda Fabbrica, l’accessibilità del Complesso Monumentale compie un grande passo avanti: un progetto ambizioso punta a eliminare barriere fisiche, cognitive e sensoriali, rendendo il Museo del Duomo un’esperienza per tutti. A partire da novembre 2024, nuovi percorsi e strumenti saranno a disposizione per garantire a ogni visitatore un viaggio indimenticabile tra storia e arte.

Un Museo che si rinnova

Dopo il restyling curato nel 2013 da Guido Canali, il Museo del Duomo aggiorna il suo apparato didascalico per migliorare l’esperienza di visita. Numeri di sala chiari, pannelli bilingue (italiano e inglese) e didascalie rinnovate per leggibilità e contenuti assicurano una fruizione più semplice e coinvolgente. E non è solo questione di stile: il progetto è anche eco-friendly, con un significativo riutilizzo dei materiali esistenti.

Il catalogo online: il Duomo a portata di clic

Per chi non può visitare di persona, c'è una novità imperdibile: un catalogo digitale che raccoglie 846 opere del Museo, complete di descrizioni e immagini. Disponibile su **duomomilano.it**, il catalogo offre un’esperienza virtuale ricca e interattiva, con approfondimenti mensili per scoprire sempre qualcosa di nuovo.

Accessibilità per tutti i sensi

Il Duomo non si limita a raccontare la sua storia: ora la si può anche toccare. Con undici tavole tattili realizzate in collaborazione con l’Istituto dei Ciechi di Milano e l’Unione Italiana Ciechi, i visitatori con disabilità visive possono esplorare la struttura iconica del Duomo attraverso mappe in rilievo e scritte in braille. Inoltre, il metodo **DescriVedendo**, basato su descrizioni evocative, rende otto opere accessibili a tutti, valorizzando dettagli che spesso sfuggono anche agli occhi più attenti.

Visite guidate in LIS

Per chi utilizza la Lingua dei Segni Italiana (LIS), sono disponibili visite guidate dedicate. Dai maestosi interni del Duomo alle iconiche terrazze, ogni angolo è reso fruibile con percorsi su misura, accompagnati da interpreti esperti.

Inclusione e cultura

La Veneranda Fabbrica non dimentica i più piccoli o le realtà più fragili. Attività dedicate ai bambini, letture inclusive e laboratori interattivi coinvolgono famiglie e scuole, mentre iniziative gratuite per ragazzi in difficoltà economica o culturale aprono le porte del Duomo a tutti.

Un invito a scoprire il Duomo

Grazie a questo progetto, il Duomo di Milano si riconferma non solo come un capolavoro dell’arte gotica, ma anche come un modello di inclusione e cultura. Che siate milanesi o turisti, il Museo del Duomo è ora un luogo dove tutti possono sentirsi accolti e ispirati. Non resta che visitarlo, di persona o virtualmente, per immergersi nella sua straordinaria bellezza.