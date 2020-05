Duomo, primo evento dopo il lockdown. Delpini incontrerà catecumeni e giovani



Sabato 23 maggio, alle ore 21, in Duomo, l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini, presiedera' l'incontro annuale della Traditio Symboli, alla presenza di 90 catecumeni e una rappresentanza dei giovani della Diocesi. Durante la veglia di preghiera, l'arcivescovo consegnera' agli adulti che hanno scelto di ricevere il battesimo (catecumeni) e ai giovani il Credo, simbolo della fede. La celebrazione sara' il primo evento presieduto dall'Arcivescovo in Duomo dopo il lockdown, secondo le norme previste per la Fase 2 dell'emergenza Covid-19.

In ragione delle regole di distanziamento fisico, per evitare assembramenti, e' stato necessario limitare la partecipazione a questo momento diocesano, gia' rinviato rispetto alla data nella quale tradizionalmente si svolge, il sabato che precede la Domenica delle Palme. Tuttavia, i giovani che non potranno essere presenti parteciperanno da casa, seguendo la diretta su Chiesa Tv, in streaming sul portale diocesano e sul canale YouTube chiesadimilano; in differita su Radio Mater alle 22.30. In Duomo vige l'obbligo d'ingresso con la mascherina; all'ingresso, oltre ai consueti controlli di sicurezza, si verra' sottoposti alla misurazione della temperatura corporea (divieto d'ingresso con temperatura uguale e/o superiore ai 37,5 ); e' vietato l'ingresso a quanti sono stati in contatto nei giorni precedenti con soggetti positivi a Sars2-Covid-19; e' obbligatorio igienizzare le mani al momento dell'ingresso in Duomo; e' necessario osservare le previste misure di distanziamento sociale; in modo particolare agli operatori della comunicazione si ricorda che: non sono consentiti assembramenti di fotografi e operatori, anche sul Sagrato Alto della Cattedrale; e non sono consentite interviste all'interno del Duomo.