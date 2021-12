Duplice violenza sessuale: petizione,carrozze solo per donne



"Con questa petizione chiediamo a Trenord di dedicare, su tutte le sue linee, la carrozza di testa alle donne. In questo modo, a qualsiasi ora, si potra' viaggiare sicure": e' quanto chiede una petizione online su change.org lanciata da una donna di Malnate, nel varesotto, dopo che due giovani, un 21 enne italiano e un 27 enne marocchino, sono stati arrestati con l'accusa di aver aggredito e violentato una 22enne su un treno della linea Milano-Varese, il 3 dicembre scorso, e di aver abusato con lo stesso fine di una seconda giovane, all'interno della stazione ferroviaria di Vedano Olona (Varese).



"Abbiamo il diritto - si legge nella petizione, che ha gia' raccolto oltre 800 firme in un giorno - di usare i mezzi pubblici a qualsiasi ora del giorno senza paura. In altri paesi, sui mezzi di trasporto anche locale esistono carrozze dedicate alle sole viaggiatrici".





