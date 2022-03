"Duum": i Sonics chiudono al tournée italiana al Lirico di Milano. VIDEO

"Duum": i Sonics chiudono al tournée italiana al Lirico di Milano

Il successo europeo dei Sonics "DUUM" chiude la sua tournée nazionale al Teatro Lirico Giorgio Gaber di MILANO, dove è atteso dal 24 al 27 marzo.

DUUM torna sulle scene completamente rinnovato, dopo le 4 tournée italiane e le 2 tournèe europee e dopo la partecipazione al Fringe Festival di Edimburgo, l'appuntamento più importante d'Europa nel campo delle arti performative.

Forte (Teatro Lirico): "Una compagnia che incarna perfettamente il nostro spirito"

“Siamo felici di aprire le porte del nostro Teatro – commenta il direttore generale Matteo Forte – ad una compagnia che incarna perfettamente lo spirito che alla base della riapertura del Lirico: proporre spettacoli belli, coinvolgenti e soprattutto per tutti. Alla compagnia torinese auguro dunque tutto il successo che merita. Vi aspetto al Lirico”.

DUUM è un omaggio alla bellezza dei corpi e alla sintonia perfetta dell’ insieme che racconta una sottile quanto reale storia di consapevolezza sull'importanza della meraviglia che ci circonda e che dobbiamo preservare.

Una performance multidisciplinare, con nuove musiche, macchine sceniche, videoproiezioni in 3D e con nuovissime performance acrobatiche, marchio di fabbrica della compagnia definita dal Ministero della Cultura “eccellenza italiana nel mondo”.

Duum – produzione firmata Equipe Eventi – è creato e diretto da Alessandro Pietrolini, le coreografie sono a cura dei performer della compagnia con la supervisione di Alessandro Pietrolini e Federica Vaccaro, i costumi sono di Ileana Prudente e Irene Chiarle.

"Duum", spettacolo dedicato alla ricerca della bellezza e del fare insieme

DUUM è uno spettacolo dedicato alla ricerca della bellezza e del fare insieme.

E' ambientato in un luogo immaginifico del sottosuolo ispirato al mondo leggendario di Agharta, dove in un tempo non troppo lontano un gruppo di abitanti si sono rifugiati per sfuggire al mondo di sopra, che non riconoscevano più come luogo di pace e armonia: la bellezza era stata ormai soppiantata da sconvolgimenti che sembravano irreparabili.

Ma l'Architetto Serafino, protagonista della storia, conserva ancora vivo il ricordo della bellezza perduta e tenta in ogni modo di far ritorno alla superficie: guida così i suoi compagni di avventura - interpretati dagli acrobati, ginnasti e ballerini della compagnia - nel SALTO verso la luce.

“DUUM” è proprio il rumore di quel SALTO, compiuto per ritrovare la bellezza perduta.La sua vibrazione racchiude in sè tutta la forza e l'energia del fare insieme, concetto mai così attuale dopo il periodo vissuto negli ultimi due anni.

Una sfida alla legge di gravità unita all'armonia del movimento: Serafino e i suoi amici si muovono tra cunicoli, tunnel e grotte, il risultato è un un susseguirsi di quadri scenici dove acrobazie aeree mozzafiato, performance atletiche al tempo stesso potenti e leggiadre, insieme giochi di luce, videoproiezioni ed effetti speciali, regalano al pubblico di tutte le età attimi di sogno e poesia.

La compagnia dei Sonics di Torino: acrobati, ginnasti, atleti e creativi

Definiti dal Ministero della Cultura "eccellenza italiana nel mondo", i Sonics sono una compagnia di acrobati, ginnasti, atleti e creativi, nata e operante a Torino.

L’avventura SONICS nasce nel 2001 da un’idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente tuttora, rispettivamente, direttore creativo della compagnia e regista degli spettacoli (Alessandro) e performer e coreografa (Ileana).

Coniugano da sempre gesto atletico e arte, forza fisica e leggerezza, danza e acrobazie, creando spettacoli dal forte impatto visivo.

Disegnano coreografie calandosi e interagendo con macchine e attrezzi di scena di propria invenzione, appesi ad autogru, americane o al graticcio di un teatro.

Dopo i primi anni passati a sorvolare le piazze di mezzo mondo con i loro spettacoli all'aperto, nel 2010 la compagnia decide di intraprendere la sua prima tournée teatrale e da allora ha calcato i palchi di tutti i più importanti teatri d’Europa (oltre all'Italia, anche Scozia, Germania, Lussemburgo e Svizzera). Oltre ai teatri e ai festival, i Sonics hanno preso parte ad eventi mediatici di respiro internazionale come la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici di Torino 2006 e la Cerimonia di Inaugurazione dello Stadio Olimpico di Kiev per gli Europei di Calcio del 2012.

Giorno per giorno, nel Sonics Creative Lab, situato a pochi chilometri da Torino, si costruisce, grazie ad un solido e affiatato gioco di squadra fatto di passione, sacrifici e soddisfazioni, il sogno di un gruppo di persone e la solidità di un nome oramai apprezzato in tutto il mondo.

DATE, ORARI E BIGLIETTI

MILANO Teatro Lirico Giorgio Gaber (Via Larga, 14 Milano)

Da giovedì 24 a domenica 27 marzo

Orari: giovedì e venerdì ore 20.45

Sabato 26 marzo doppio spettacolo, ore 16.00 e ore 20.45d

Domenica 27 marzo ore 16.00



Maggiori informazioni www.teatroliricogiorgiogaber.it - boxoffice@teatroliricogiorgiogaber.it

Prevendite on line https://www.ticketone.it/eventseries/sonics-in-duum-3009366/

