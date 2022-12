A Rozzano uno dei migliori ospedali. Premiato da indagine Agenas

Dai tumori agli interventi per la frattura del femore, passando per le cure per il cuore, sono l'Istituto Humanitas di Rozzano (Milano) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, ad Ancona, i due ospedali che hanno fornito migliori cure ai cittadini.

Uniche strutture ad aver ottenuto "semaforo verde", cioè valutazione alta, per almeno 6 aree cliniche

Le due strutture sono state premiate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas) in quanto uniche ad aver ottenuto "semaforo verde", cioè valutazione alta, per almeno 6 aree cliniche. Dai risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne), però, emerge anche molto altro: nel 2021 sono stati registrati mezzo milione di ricoveri in più rispetto al 2020, anche se restano molto meno rispetto ai livelli pre Covid.

Restano forti le disuguaglianze tra regioni

Restano forti le disuguaglianze tra regioni ma le cure per tumore hanno visto "importanti segnali di ripresa". Il quadro fornito dal Pne parla di un'Italia che cerca, con fatica, di recuperare il terreno perso a causa dell'emergenza Covid-19. Nel 2021 sono stati registrati ben 501.158 ricoveri in più rispetto al 2020, ma restano comunque 1,2 milioni in meno rispetto al 2019. L'analisi ha preso in considerazione 194 indicatori, relativi sia all'assistenza ospedaliera che territoriale, come ospedalizzazione evitabile, esiti a lungo termine e accessi impropri in pronto soccorso.

I dati dimostrano "una tenuta del sistema, in particolare per la tempestività di accesso a cure urgenti"

I dati dimostrano "una tenuta del sistema, in particolare per la tempestività di accesso a cure urgenti". Quanto alle cure oncologiche, nel 2020, si era verificata una forte riduzione degli interventi per tumore della mammella, con 6.300 ricoveri in meno rispetto al 2019. Nel 2021 si assistite, invece, a "un'importante ripresa, con un aumento di 6.700 interventi rispetto all'anno precedente e un riallineamento" rispetto al pre Covid. Ma ancora una donna su 4 viene operata in ospedali che effettuano meno di 150 interventi l'anno. Tra i 5 che ne hanno registrati di più nel 2021 ci sono Istituto Europeo di Oncologia di Milano, Policlinico Gemelli di Roma, Ospedale Careggi di Firenze, Irccs Istituto Nazionale Tumori di Milano