E' morta Emilia Cestelli, la moglie di Nando Dalla Chiesa



"È partita. La ragazza di Vicolo Pandolfini, il luogo in cui ci giuravamo a #Palermo amore eterno, se ne è andata dopo 50 anni". Così sulla sua pagina Facebook Nando Dalla Chiesa annuncia la morte della moglie, Emilia Cestelli con cui a breve avrebbe festeggiato i 44 anni di matrimonio.



"Provate qualche volta a riconoscerla in una stella. - scrive il marito - Potrebbe dirvi 'sono io', era uno dei suoi giochi preferiti. Finora per discrezione non ve ne ho parlato. Nei prossimi giorni vi dirò qualcosa di lei, donna dal cuore grandissimo...".