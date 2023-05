E' morto a 54 anni il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti

Si è spento a soli 54 anni il sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti. Ad anunnciarlo il presidente del consiglio del Comune milanese, Luigi Palma: "Con grande tristezza diamo l'annuncio che il nostro amato sindaco, avv. Augusto Moretti, è mancato oggi a causa di un improvviso malore. Tutto il Comune, la Giunta, il Consiglio Comunale e la Città si stringono con cordoglio alla famiglia, alla amatissima moglie Elena, agli adorati figli Ludovica e Stefano in questo momento di lutto".

Fontana: "Moretti amministratore capace e appassionato"

Tra le condoglianze giunte alla famiglia, anche quella del governatore lombardo Attilio Fontana: "Esprimo alla famiglia e ai suoi cari, il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia". "Un pensiero - aggiunge Fontana - anche a tutta la sua comunità che perde un amministratore capace e appassionato"

Comazzi: "Moretti, anima e corpo al servizio della comunità"

Ha espresso il suo cordoglio anche l'assessore regionale al Territorio e Sistemi Verdi, Gianluca Comazzi. "Sono profondamente addolorato, Augusto era una persona incredibile, che ha dedicato anima e corpo al servizio della comunità. Proprio ieri l'ho sentito al telefono e abbiamo parlato dei tantissimi progetti che aveva in mente di realizzare per la sua città". "In questo momento di grande tristezza - conclude l'assessore - mi stringo con cordoglio a sua moglie, ai suoi figli e a tutta la comunità di Peschiera. Ciao Augusto, non verrai dimenticato".

Gallera: "Scioccato e affranto per Moretti"

Queste le parole di Giulio Gallera: "Poche ore fa gli amici di Peschiera Borromeo, con la voce rotta dalla commozione e dall’ incredulità mi hanno comunicato che nella tarda mattina improvvisamente è venuto a mancare l’amico Augusto Moretti, Sindaco di Peschiera. Augusto è stato un ottimo avvocato e poco più di un anno e mezzo fa era stato eletto Sindaco di Peschiera dimostrando subito grandi capacità amministrative oltre che una sincera passione per la propria comunità e il proprio territorio. Sono scioccato ed affranto e non posso far altro che abbracciare affettuosamente la moglie ed i figli. CIAO AUGUSTO ci mancherai".

Roggiani: "Grande dispiacere per la scomparsa di Moretti"

"Con grande dispiacere ho appreso della scomparsa improvvisa del sindaco di Peschiera Borromeo Augusto Moretti. In questo momento cosi' difficile, a nome di tutta la comunita' delle democratiche e dei democratici milanesi, mi stringo al dolore della famiglia. Porgo le piu' sentite condoglianze anche alla comunita' di Peschiera Borromeo". Lo afferma su Facebook la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani