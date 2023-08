E' morto Idris, lo sfegatato tifoso della Juventus a Quelli che il Calcio

E' morto Idris Sanneh, indimenticato volto delle prime stagioni di Quelli che il calcio negli anni Novanta. Edrissa Sanneh, questo il suo vero nome, aveva 72 anni, era originiario del Gambia e viveva a Bedizzole, nel Bresciano. Il personaggio televisivo e giornalista era ricoverato da settimane in ospedale. Negli anni Novanta aveva raggiunto una grande popolarità come presenza fissa nel programma di Fabio Fazio: Idris era tifoso sfegatato della Juventus e sui social in queste ore il popolo bianconero lo sta ricordando con grande affetto.

I familiari di Idris Sanneh: "Una vita straordinaria"

Questo il messaggio con cui la sua famiglia ha dato la notizia ieri: “Idris Sanneh ha lasciato questa terra oggi, di venerdì, il suo giorno preferito, accompagnato dalle sue Donne e da tanto Amore. La mancanza che sentiremo è superata solo dalla straordinarietà della sua vita, dei suoi insegnamenti e del suo cuore…La sua presenza si rinnoverà ogni giorno nei cuori e nelle azioni di tutte noi… Inchallah Papà”.

I ricordi di Fazio e Bartoletti: "La nostra era fratellanza pura"

Fazio lo ha ricordato così: "Quanti ricordi e quante risate! Grazie per la tua amicizia e per la tua ironia. Sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo trascorso insieme. Mancherai tantissimo”. E il giornalista Marino Bartoletti, anche lui protagonista di quella stagione di Quelli che il calcio: “Mi chiamava “il mio Muzungo”, che stava per “grande fratello bianco”. E la nostra era veramente fratellanza pura, fatta di amore, di ironia, di complicità, di dolcezza. Era un uomo entusiasta, intelligente, tollerante, colto, spiritoso, riconoscente. Mi voleva un bene dell’anima. E io a lui! Quando usciva dalle righe mi chiedeva di "perdonarlo". Ed era fin troppo facile, vista la sua innocente bontà. Ma stavolta credo proprio che non ci riuscirò!”

Chi era Idris Sanneh, giornalista e tifoso juventino

Idris era giunto in Italia nel 1972 grazie ad una borsa di studio dell'Università per Stranieri di Perugia. A Brescia aveva iniziato la carriera come deejay nelle discoteche e radio locali. Una prima popolarità l'aveva ottenuta con lo show Tele Vù Cumprà su RTG Radio TeleGarda: con il suo peculiare accento bresciano si rifiutava di comprare fazzoletti e accendini da un venditore bianco. Dopo il successo a Quelli che il calcio, anche qualche comparsata al cinema, come in Tifosi di Neri Parenti nel 2005.