E' morto John Peter Sloan, mischiò comicità e lezioni inglese

"Dear all, e' con grande cordoglio che vi comunichiamo che il nostro amico e mentore John Peter Sloan e' venuto a mancare. Ci uniamo alla famiglia in questo momento di dolore e porgiamo le nostre piu' sentite condoglianze". E' cosi' che la pagina Facebook di John Peter Sloan, 51 anni, comico di Zelig e straordinario insegnante di inglese, da' la notizia della sua morte, avvenuta in Sicilia. "E' avvenuto tutto improvvisamente. Soffriva di asma, aveva un enfisema, ma niente di preoccupante. Poi, ieri sera, e' stato trasferito in ospedale, ha avuto un aggravamento e non c'e' stato nulla da fare", ha detto tra le lacrime all'AGI la sua agente, Stefania Milanesi. Di padre irlandese e madre inglese, all'eta' di 16 anni Sloan lascia l'Inghilterra e viaggia per l'Europa come cantante e chitarrista. Nel 1990 approda in Italia e, prima di diventare autore e attore comico, fonda un gruppo rock, i The Max, dei quali e' il frontman. La band, si racconta lo stesso Sloan nel proprio sito web, rimane attiva fino al 2000, quando nasce sua figlia. Decide quindi di interrompere il suo tour e si dedica in Italia all'insegnamento della lingua inglese, per la quale propone un proprio metodo, nel quale gioca un ruolo determinante la componente ludica. Nel 2011 fonda la sua prima scuola, John Peter Sloan - la Scuola, a Milano e nel 2013 apre una seconda sede a Roma, e poi in Sicilia, a Menfi. All'isola dedico' un film: "Smith di Sicilia". Nel 2007 diventa noto al pubblico milanese per alcuni spettacoli educativi in lingua inglese portati in scena al teatro Zelig, nell'ambito della rassegna Zelig in English. Successivamente scrive diversi spettacoli teatrali che lo vedono protagonista e regista, rivolti a studenti, stranieri che vivono in Italia o amanti della lingua inglese.