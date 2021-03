E' nata Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez

"La nostra Vittoria" e il disegno di un cuore. Chiara Ferragni e Fedez annunciano così l'arrivo della loro secondogenita su Instagram. Nella foto pubblicata la piccola Vittoria è in braccio alla mamma e tiene il dito del padre. In pochi minuti il post ha raggiunto il milione di like, con molti commenti e auguri dei follower. Tre giorni fa invece Leone, il primogenito della coppia, ha compiuto tre anni.