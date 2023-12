E' più verde il Naviglio o i Verdi di Milano? Commento

Abbiamo da dirci una cosa, anche se darà fastidio a qualcuno. I Verdi di Milano devono scegliere quale messaggio vogliono dare alla città. Da che parte stanno? Sono in maggioranza? Se sì, che cosa intendono fare con i consiglieri di maggioranza che però di fatto sono assolutamente minoranza, come Carlo Monguzzi. E come la pensano rispetto alle azioni dimostrative di quelli che si mettono per terra di fronte alle auto, e di quelli che tingono i Navigli di verde? E come la pensano rispetto all'edificazione e allo sviluppo urbanistico della città? E come, con voce unitaria, su San Siro? Purtroppo, quando si è forza politica, bisogna avere un concetto a tutto tondo del proprio agire. Non si può deliberatamente ignorare un pezzo per non incorrere in problematiche politiche. I Verdi di Milano come la pensano? Che cosa pensano? Pensano a qualcosa? Perché ad oggi - è giusto che qualcuno lo dica chiaro e tondo - sembrano un organismo spaccato, dilaniato dalle proprie contraddizioni interne, che di politico ha ben poco e che di fatto si sta barcamenando solo a livello amministrativo.