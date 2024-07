E' morto a 35 anni Luca Scatà, l'agente che fermò l'attentatore di Berlino

E' stato portato via da un tumore a soli 35 anni di età Luca Scatà, agente del commissariato di Sesto San Giovanni che nel 2016 salì alla ribalta internazionale per aver fermato e ucciso Anis Amri, il terrorista autore della strage di Berlino cnel il 19 dicembre di quell'anno fece dodici vittime.

La strage di Berlino e la fuga in Italia dell'attentatore

Dopo aver investito con un furgone una folla di visitatori al mercatino di Natale di Breitscheidplatz, Anis Amri raggiunse l'Italia dalla Francia e arrivò sino a Torino per poi prendere un treno sino a Milano. Giunto in Stazione Centrale il 23 dicembre, si spostò a Sesto San Giovanni. Fu fermato ad un banale controllo nel cuore della notte in piazza I Maggio. Reagì sparando al capopattuglia Christian Movio. Scatà, che allora era un agente in prova, non esità a rispondere al fuoco colpendo in pieno petto Amir. Gli fu conferita la medaglia al valore civile dal presidente Sergio Mattarella. La sua perdita a soli 35 anni, dovuta a un tumore, ci lascia un grande vuoto", ha annunciato oggi il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano.