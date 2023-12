E' morto Mario Brusa, storico avvocato di Roberto Formigoni

La scorsa notte, per un malore improvviso, è scomparso Mario Brusa, storico difensore dell'ex governatore della Lombardia Roberto Formigoni. Quattro figli e sei nipoti, Brusa, 62 anni, era nato a Varese ma viveva a Milano da 35 anni. Nel 2001, aveva fondato con i colleghi Sergio Spagnolo e Paolo Tosoni, lo studio legale 'Brusa Spagnolo Tosoni & partners'. Partecipò in prima linea alle ricerche di Lidia Macchi, la studentessa scomparsa e poi trovata senza vita nel gennaio 1987. Nella sua carriera ha seguito alcuni importanti processi degli ultimi decenni, come l'inchiesta Parmalat e sullo scandalo Telecom.

Brusa è stato in prima linea in molti processi che hanno fatto la storia d'Italia: da quello sul crac della Parmalat a quello con al centro le vicende della allora Banca Popolare di Lodi; dal cosiddetto "caso Telecom" al procedimento per aggiotaggio di Saipem. A ciò si aggiungono oltre alla difesa del "Celeste" , parecchi procedimenti per disastri ambientali sull'intero territorio nazionale e per reati fiscali e riciclaggio di rilevanti dimensioni. Infine, oltre ad essere da sempre legato al modo di Comunione e Liberazione, di cui condivideva i valori, faceva parte della LAF, Libera Associazione Forense.