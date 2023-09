È semplice ottenere l'Attestazione Soa (se sai come fare...)

Ottenere e mantenere l’Attestazione Soa (acronimo di Società Organismo di Attestazione), indispensabile per partecipare ad appalti pubblici per importi superiori a 150.000 €, sembra difficile e complicato. E probabilmente lo è. Se nessuno ti dice come farlo in maniera semplice ed efficace, come fa Andrea Terranova nel suo libro “Attestazione Soa, semplice”, appena pubblicato da Mind Edizioni. Nonostante il luogo comune secondo cui non conviene lavorare nel settore pubblico perché, finiti i lavori, si fatica a incassare, oggi è sempre più vero l’opposto.

Certo, i controlli sono maggiori, ma questo dovrebbe solo rendere orgoglioso l’imprenditore, consapevole che il suo lavoro è finanziato da tutti i cittadini. Andrea Terranova ne è convinto e sa che, per fare cose belle e di qualità, non sono necessarie azioni eccezionali, basta mettere amore in ciò che si fa. Da tale convinzione è nato Soa Semplice, il progetto che aiuta le aziende a ottenere l’Attestazione Soa, quindi ad aumentare il loro fatturato e utile, affrontando con successo gli ostacoli e lo stress della burocrazia e diventando imprese di prima qualità.

Una riflessione sul futuro del settore immobiliare

Al di là delle indicazioni concrete per portare a compimento con successo le procedure Soa, il libro invita a riflettere sul futuro a medio termine del settore immobiliare, in relazione alle imminenti nuove regole europee per l'effcientamento energetico degli edifici.

Il nostro Paese, infatti, a causa dell’esistenza di un patrimonio immobiliare piuttosto carente sotto questo punto di vista, potrebbe essere tra gli Stati che più di altri dovranno intervenire in maniera organica per rispettare tali norme. Insomma, si sta avvicinando un momento piuttosto critico e di rottura col passato. Un periodo che può essere considerato problematico ma, allo stesso tempo, ricco di opportunità per l’economia nazionale, in particolar modo per il settore edile. Gli edifici sono la causa di più di un terzo del totale di CO2 prodotta all’interno dell’Unione Europea. Una nuova norma è in procinto di essere approvata in via definitiva dal Parlamento Europeo ed è caratterizzata da una serie di linee guida che disciplinano sia gli edifici nuovi che quelli già esistenti.

Per quanto riguarda i primi, la direttiva impone: per quelli pubblici di raggiungere un livello di emissioni pari a zero a partire dal 2028; quelli privati, invece, saranno sottoposti a tale obbligo a partire dal 2030. Gli edifici già esistenti sono regolati in base alla destinazione, distinguendo tra non residenziali e residenziali. In riferimento ai primi, la direttiva lascia ai singoli Stati membri la libertà di indicare la quantità massima di energia per metri quadri che sarà possibile utilizzare, rispettando allo stesso tempo le seguenti regole: entro il 2030 le loro emissioni dovranno essere ridotte del 15%; entro il 2034 dovranno essere ulteriormente ridotte del 25%.

Terranova: "Ci saranno numerose attività, per le imprese che sapranno coglierle"

"Ovviamente, non sappiamo come e se sarà mai applicata questa norma - commenta Terranova - Ci sarà però in futuro un nuovo regolamento sulle classi energetiche degli edifici residenziali, che rinnoverà la corsa agli interventi di efficientamento avviatasi con l’introduzione dei bonus per l’edilizia e riproporrà ancora una volta le stesse dinamiche alle quali abbiamo assistito in questi ultimi anni. Le opportunità ci saranno, e saranno numerose, ma solo le imprese che ragioneranno in maniera strategica e che, magari, si attiveranno per richiedere anche l’Attestazione Soa potranno sfruttarle davvero e aumentare il loro livello di competitività"

Chi è Andrea Terranova

Andrea Terranova è un consulente aziendale esperto in Attestazione Soa, che ha maturato la propria esperienza nel corso degli ultimi 25 anni nello studio di consulenza di famiglia. Aiuta centinaia di imprenditori attivi nel complesso mondo dell’edilizia, supportandoli nell’ottenimento delle certificazioni indispensabili per partecipare agli appalti pubblici e decuplicare il proprio fatturato. Grazie alla sua grande passione per le scienze umanistiche e per il business coaching, è anche un coach certificato in Pnl e diplomato al Micap (Master Internazionale in Coaching ad Alte Prestazioni), dedito a offrire il proprio aiuto a tutti gli imprenditori che vogliono realizzare il loro sogno. Potete seguirlo su www.soasemplice.it