East River, "Tre sere ad agosto sulla Martesana e un fiume di idee per Milano"



Tre giorni di dibattiti e incontri, "Tre sere ad agosto sulla Martesana e un fiume di idee per Milano". È il titolo dell'iniziativa che si terrà dal 18 al 20 agosto all'East River di via Jean Jaurès 22 sulla Martesana (M1 Turro, raggiungibile anche in bici o monopattino), con l'assessore a Urbanistica Verde e Agricoltura del Comune di Milano, Pierfrancesco Maran.

Ogni giorno, alle 17, alle 19 e alle 21.30, un tavolo tematico, un incontro e un dibattito di chiusura con alcuni tra i protagonisti della politica e della società civile cittadina che parleranno di verde, riapertura delle scuole, sostenibilità, cultura, sport, lavoro, diritti e politica, anche estera.

"Una tre giorni per Milano, per dialogare e confrontarsi in un clima sereno e in un contesto bellissimo quale è quello offerto dalla Martesana - commenta l'assessore Maran -. Molti i temi trattati e le idee che discuteremo con l'intento di restituire al dibattito cittadino spunti per la ripresa di settembre”.









Tra gli ospiti, rappresentanti della politica, sindacalisti, attivisti e gli Assessori Maran, Anna Scavuzzo, Paolo Limonta, Filippo Del Corno, Cristina Tajani e il Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé, oltre alla segreteria metropolitana del PD Silvia Roggiani, il giornalista esperto di USA Francesco Costa, lo scrittore Gianni Biondillo e il Segretario CGIL Milano Massimo Bonini.

Oltre alla politica la convivialità, con i tornei di ping-pong e la possibilità di affittare una canoa per un giro sul Naviglio (iscrizioni obbligatorie su www.eastriver-martesana.it).

Per partecipare è necessaria la registrazione alle singole giornate su eventbrite:

https://bit.ly/EastRiverMARAN18agosto,

https://bit.ly/EastRiverMARAN19agosto,

https://bit.ly/EastRiverMARAN20agosto.



Al link il programma completo: https://bit.ly/EastRiverMARANprogramma