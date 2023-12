Eataly apre un ristorante all'aeroporto di Milano Bergamo

Eataly ha aperto un ristorante da 180 coperti e un'area mercato con i prodotti tipici Made in Italy, all'interno dell'area imbarchi, tra i gate A14 e A15, dell'aeroporto di Milano Bergamo. "Avremo l'opportunità di confrontarci con viaggiatori italiani e stranieri" spiega Simone Tosato, global head of franchising di Eataly, ricordando che "il desiderio di cibo italiano è in costante crescita". "La partnership con Eataly segna una tappa di prestigio nel percorso di promozione dei prodotti e della enogastronomia di eccellenza intrapreso nelle fasi di progressivo ampliamento dell'aerostazione", ha aggiunto Matteo Baù, direttore commerciale non aviation di Sacbo