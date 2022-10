Ecco la lista di tutti gli eletti in Lombardia. Il dossier

L'ufficio elettorale della Corte di Cassazione ha finito di controllare i voti comunicati dai seggi dopo lo scrutinio e finalmente è possibile conoscere l'elenco completo, e ufficiale, di tutti gli eletti in Lombardia.

Il dossier - elaborato dal Centro Studi Inrete - riporta i risultati elettorali per coalizione e per partito, l’assegnazione dei seggi alla Camera e al Senato e la timeline relativa ai prossimi appuntamenti per la formazione del futuro Governo. Il Centro Studi Inrete ha redatto una short bio per ciascun eletto a cui è statoassegnato un tag che ha lo scopo di indicare il potenziale backgroundtematico sulla base di precedenti esperienze politiche.

Scarica il dossier