Ecco le mascherine-pannolino. Neanche i dpi sono seri in Italia

di Fabio Massa



Oggi vorrei farvi vedere questa foto. Guardatela bene. In alcuni scatoloni di regione pare che ce ne siano 4 milioni. Leggete bene. Quattromilionidimascherine. Così, come questa. Le ha mandate Arcuri, che ogni giorno ne azzecca una meno del giorno prima. Povero Conte, mi vien da dire. Chissà quanti grattacapi gli ha creato Arcuri. Vabbè, comunque torniamo alle mascherine. Quando ne ho presa in mano una, mi è venuta in mente la carta assorbente. Che non assorbe il Coronavirus, no no. Che assorbe l'olio delle patatine. Ecco, se la pieghiamo così, ci si può fare un bel cartoccino. A differenza delle mascherine mutanda, che sono finite su tutti i giornali, queste sono le mascherine pannolino. Boh, non so che cosa dire. Non c'è nulla di serio in questo Paese. Neppure le mascherine in una pandemia.