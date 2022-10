Ecco perché Maran ha fatto bene a fare i complimenti a La Russa. Commento

L'assessore Pierfrancesco Maran fa su Twitter gli auguri a Ignazio La Russa, milanese (seppur d'adozione) per la sua elezione a presidente del Senato. Ovvero, la seconda carica dello Stato. E quindi? Dove è la stranezza? Dove è lo scandalo? Il fatto che sia La Russa? Mica l'ha eletto Maran, La Russa. Invece no: scandalo! Maran non avrebbe dovuto fare i complimenti al presidente del Senato? E perché? La verità è che sotto sotto c'è il solito discorso: se è uno dei tuoi puoi complimentarti, se è uno degli altri devi attaccare o tacere. Peccato che le istituzioni siano di tutti. Di tutti. Il sindaco è di tutti, e infatti quando viene eletto anche l'avversario telefona e si complimenta. Il presidente della Regione è di tutti, e infatti quando viene eletto anche l'avversario telefona e si complimenta. E sì, per Milano avere la presidenza del Senato è comunque un onore, chiunque la ricopra. Maran ha fatto bene a fare i complimenti a Ignazio La Russa e ha fatto malissimo a levare il tweet. Perché lo stile non si leva e non si rimuove, lo stile lo si rivendica.

fabio.massa@affaritaliani.it