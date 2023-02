Ecoalf, apre a Milano il primo store italiano

Ecoalf, in collaborazione con lo Studio Urquiola, inaugura il suo primo punto vendita in Italia, a Milano, nella centrale Piazza Gae Aulenti. Lo riferisce Pambianco. La circolarità è alla base del nuovo spazio, ampio circa 80 metri quadrati creato e costruito con materiali riciclati.

Cimento firma tutti i pavimenti e i rivestimenti dei mobili. Lo spazio utilizza basi a emissioni zero e riciclate al 90%, derivate dagli scarti di produzione. I pannelli laterali, invece, sono stati creati da Kyadrat attraverso l’uso di scarti tessili riciclati e tutte le pareti sono state dipinte con Airlite, una vernice ecologica prodotta al 100% da fonti rinnovabili. Per l’apertura, Il Design Studio Nagami ha creato una struttura a tenda in plastica riciclata, un processo che non genera scarti ed è completamente riciclabile alla fine del ciclo di vita.