Edilizia, De Albertis (Assimpredil-Ance): “Chiusura dello Sportello Unico del Comune è un nuovo freno per un settore già in crisi”

La presidente di Assimpredil-Ance, Regina De Albertis, ha espresso forti preoccupazioni per la chiusura dello Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Milano. De Albertis ha dichiarato che la decisione, pur giustificata da esigenze organizzative e di tutela dei dipendenti comunali, potrebbe rallentare ulteriormente i tempi della burocrazia edilizia, complicando un settore già in difficoltà. La presidente sottolinea come questa scelta sembri confliggere con i principi di trasparenza della Pubblica Amministrazione e con la legge sulla partecipazione dei cittadini ai processi amministrativi, rischiando di peggiorare la situazione per le imprese e per tutti coloro che interagiscono con il settore edilizio della città.

“Misura incostituzionale, provvedimento contro la semplificazione amministrativa”

Secondo De Albertis, questa chiusura dello Sportello rappresenta un ulteriore ostacolo alla semplificazione amministrativa, mettendo in discussione uno dei pilastri della legge 241/90, che mira a garantire ai cittadini accesso e partecipazione attiva nei procedimenti pubblici. La presidente ritiene che l’impatto di questa misura potrebbe portare a un ulteriore blocco delle attività edilizie e a ritardi che ricadrebbero sull’intero comparto urbano, in un momento in cui il settore avrebbe invece bisogno di soluzioni più efficienti per sostenere la ripresa e l’innovazione.