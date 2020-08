Edilizia popolare, a Milano 100 milioni di investimenti con l'Ecobonus

Edilizia popolare, l'assessore del Comune di Milano Gabriele Rabaiotti prevede 100 milioni di investimenti per interventi la cui attuazione diviene ora possibile in tempi più brevi grazie ai fondi garantiti dal Decreto rilancio. Se ne è parlato nel corso della Commissione consiliare tenutasi ieri ed incentrata proprio sull'Ecobonus, che consente una detrazione Irpef del 110% per interventi di efficientamento energetico. Ma i tempi sono stretti: il termine dei lavori è fissato perg iugno 2022. Come riporta il quotidiano Il Giorno, Rabaiotti ha spiegato: "L’intenzione è dividere la città in quattro quadranti d’intervento con almeno altrettante realtà all’opera, per rendere l’operazione digeribile a chi dovrà mettere in atto i cantieri". E' intervenuto anche Samuele Dragone, presidente di MM, che gestisce il patrimonio immobiliare comunale: "Speriamo di poter partire nelle prossime settimane o in settembre, è necessario che i cantieri siano assegnati a febbraio o inizio marzo 2021".

Ha concluso Rabaiotti: «Il patrimonio pubblico corrisponde a circa 58mila alloggi, quelli interamente comunali sono 682 edifici all’interno di 200 complessi immobiliari. Sceglieremo in base alla velocità con la quale si potranno effettuare gli interventi. Il primo passo sarà un’iniziativa pubblica rivolta al mercato: il Comune e MM specificheranno che tipo di interventi saranno necessari, chiedendo chi sarà in possesso dei requisiti richiesti. E partiranno le candidature. MM sta raccogliendo le regole di ingaggio: puntiamo ad evitare un monopolio ed a liberare l’energia del mercato".