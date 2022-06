Edilizia residenziali pubblica, serve una proroga dei bonus edilizi

Edilizia residenziali pubblica, convegno FDI a Milano





“L’edilizia residenziale pubblica in Italia - commenta l’arch. Maurizio Iennaco, Responsabile Dipartimento Urbanistica e Politiche Abitative di Milano FDI - ospita circa 1,4 milioni di inquilini di cui 87,2 % italiani e il 12,8% stranieri. Del parco edilizio disponibile più del 50% degli edifici sono stati costruiti prima del 1980, nel corso dei 40 anni e oltre di vita, nella maggior parte degli immobili non sono mai stati fatti interventi significativi di riqualificazione”. Un recente studio di FEDERCASA - dimensione del disagio abitativo prima e dopo emergenza covid-19 - ha analizzato le criticità degli stati più fragili della popolazione e lo stato degli edifici del ERP. Le conclusioni emerse sono sconcertanti.

Serve una proroga dei bonus edilizi per l’ERP

“Il momento attuale - continua Iennaco - potrebbe essere epocale per tutto il parco dell’edilizia dell’ERP e, in generale, per la rigenerazione urbana su piano nazionale. Non si capisce perché ancora ad oggi, con già grave ritardo, non si proceda a concedere la proroga dei bonus edilizi per l’ERP. Significherebbe mettere in condizione le aziende locali di gestione di fare un programma serio di riqualificazione della durata di almeno 10 anni. Fare questo avrebbe un impatto positivo sui consumi energetici, sul miglioramento sismico degli edifici e ,soprattutto, un impatto sociale enorme, ridando dignità a famiglie con bambini e anziani che spesso vivono in condizioni disumane”.

Per questo - come FDI - abbiamo organizzato un convegno dal titolo “Edilizia Residenziale Pubblica” che si terrà questa sera a Palazzo dello Stelline in Corso Magenta, 61 a Milano presso la Sala Toscanini alle ore 20.30”.

I saluti introduttivi saranno di Ignazio La Russa, Daniela Santanchè, Stefano Maullu e Maurizio Iennaco. Alla tavola rotonda parteciperanno invece Tommaso Foti, Gianni Verga, Angelo Sala, Matteo Papagni, Luca Baccaro, Franco Lucente, Marco Osnato, alessandro Mattinzoli, Guido Ghirardi, Dante Oscar Benini, Riccardo De Corato e Marco Alparone moderati dalla giornalista Paola Bulbarelli.