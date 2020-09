Edilizia scolastica, al via collaborazione tra CDP, Città metropolitana di Milano e Regione Lombardia

CDP, Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano hanno firmato un protocollo d'intesa per l'edilizia scolastica.

Cassa Depositi e Prestiti, Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano hanno firmato un protocollo d’intesa nel settore dell’edilizia scolastica. In questo ambito, infatti, CDP supporterà i due enti coinvolti con attività di consulenza sullo svolgimento di uno studio di fattibilità per la ristrutturazione di diversi istituti scolastici del territorio, facendo ricorso a schemi di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

Cassa Depositi e Prestiti, affiancherà Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano nelle varie fasi di sviluppo del progetto e, in particolare, assisterà le Amministrazioni principalmente sulla definizione di uno o più possibili schemi di PPP, anche mediante il raggruppamento di diversi interventi su istituti scolastici con caratteristiche omogenee, seguendo in questo modo le più recenti best practices internazionali. La collaborazione fra le parti si concentrerà principalmente sulla valutazione della sostenibilità economico-finanziaria, sugli aspetti di finanziabilità e sull’analisi dei rischi.

La Città metropolitana di Milano dichiara che “grazie alla sottoscrizione di questo nuovo Protocollo, continua il proprio impegno per la realizzazione di interventi e investimenti a sostegno dell’edilizia scolastica. Nonostante le difficoltà della pandemia, la scuola rimane per la Città metropolitana uno degli obiettivi di fondamentale importanza per la crescita del nostro territorio”.

“In una fase così delicata come la ripresa delle attività didattiche in presenza, dopo il lungo periodo di lockdown in cui le lezioni si sono svolte a distanza – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli – assume particolare rilievo assicurare a studenti, genitori e docenti, oltre al personale che vi lavora, edifici scolastici dotati di spazi adeguati, tecnologicamente avanzati e, per questo, ristrutturati e resi anche più fruibili secondo le nuove normative vigenti. In passato, abbiamo destinato fondi consistenti per l’eliminazione dell’amianto dalle scuole lombarde. Oggi con il Protocollo che abbiamo siglato, proseguiamo nel percorso virtuoso già intrapreso da anni”.

“In CDP abbiamo l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo delle infrastrutture del Paese al fianco degli enti locali, mettendo a loro disposizione finanziamenti ma anche competenze e professionalità. Nello specifico, crediamo che il rinnovamento infrastrutturale degli edifici scolastici persegua contemporaneamente priorità di crescita sostenibile, sviluppo economico e sociale attraverso la creazione di ambienti di apprendimento non soltanto sicuri ma anche innovativi. Con l’intesa firmata con Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano, Cassa Depositi e Prestiti si pone in continuità con la propria mission”, dice Tommaso Sabato, Direttore CDP Infrastrutture, PA e Territorio.