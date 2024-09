Edilizia scolastica, lunedì 30 settembre il seminario di FdI

Il Gruppo consiliare di FDI in Regione Lombardia, in collaborazione con il Coordinamento Città di Milano Dipartimento Urbanistica e Territorio, organizza un seminario intitolato "Per un'Edilizia Scolastica Sostenibile", che si terrà lunedì 30 settembre alle ore 18:00 presso la Sala Gonfalone in Via Fabio Filzi 22.

Il seminario aprirà con i saluti istituzionali di Federico Romani, Presidente del Consiglio Regionale Lombardia, dell'On. Mario Mantovani, Eurodeputato FDI, e di Francesca Caruso, Assessore alla Cultura di Regione Lombardia. La relazione introduttiva sarà affidata all'Arch. Maurizio Iennaco, Responsabile del Dipartimento Urbanistica FDI Milano.



Tra i relatori l'On. Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e Merito, Giovanni Brianza, Amministratore Delegato di Edison Next e Simona Tironi, Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.



Il seminario sarà moderato da Alessandro Galimberti del Sole 24 Ore e vedrà la partecipazione di parlamentari, consiglieri regionali, comunali e di municipio di FDI. Tra i partecipanti Christian Garavaglia, Capogruppo FDI Regione Lombardia, l'On. Grazia Di Maggio della Commissione Cultura, Istruzione. Simone Orlandi, Coordinatore FDI Milano, Silvio Bosetti, Presidente dell'Associazione Costruire Scuole, Luciana Volta, Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e Gianni Verga, noto urbanista. Per ulteriori informazioni, contattare milanocittà@fratelli-italia.it o inviare un messaggio WhatsApp al numero 3402192050.