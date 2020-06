Edilizia scolastica, Milano: 14 milioni per la manutenzione dei tetti

Edilizia scolastica, Milano: 14 milioni per manutenzione tetti

“A Milano ripartiamo dai tetti”: è il nome che è stato dato al progetto complessivo di manutenzione delle coperture delle scuole milanesi a cui la Giunta ha dato il via libera approvando due delibere di fattibilità tecnica del valore complessivo di 14 milioni di euro. Una cifra che consentirebbe di intervenire su più di 50 tetti.

“Abbiamo fatto una stima degli interventi necessari per il prossimo anno scolastico – dichiara Paolo Limonta, assessore all’Edilizia Scolastica – e abbiamo verificato che i problemi più frequentemente riscontrati sono i fenomeni di infiltrazione di acqua che causano tanti disagi ai bambini e alle bambine che frequentano le nostre scuole e ai loro genitori e insegnanti”. Dai problemi di impermeabilizzazione dei tetti e dall’intasamento dei pluviali derivano conseguentemente piccoli allagamenti, macchie di umidità, distacco di intonaco e muffa nelle aule. Non sempre è possibile agire tempestivamente per risolvere questi problemi, perché necessitano di tempi lunghi di lavoro, di programmazione e risorse dedicate. Per ridurre al minimo i disagi finora si è proceduto con interventi tampone sui danni delle infiltrazioni, che però spesso si sono ripresentati con le successive abbondanti piogge. Nelle situazioni di maggior criticità i bambini sono stati spostati in aule volano, con la conseguente riduzione degli spazi scolastici a disposizione.

“Proprio l’ampiezza da una parte e la necessaria programmazione dei diversi interventi dall’altra – prosegue Limonta – ha reso difficile finora agire in maniera risolutiva. Per questo abbiamo pensato a due progetti che agissero in maniera coordinata per risolvere alla base questi problemi e a finanziamenti dedicati”. Con l’approvazione di due delibere di fattibilità tecnica ed economica, una per lavori sui manti di copertura ed una per la manutenzione dei sistemi di scarico delle acque meteoriche, per un importo di 7 milioni di euro ciascuna, si dà il via libera ad un percorso che porterà all’avvio effettivo di questi importanti interventi. Queste due delibere permettono da una parte lavori su gronde, pluviali, complivi e dall’altra la realizzazione di accessi idonei alle coperture per esecuzione di interventi di manutenzione sulle guaine, ripristinando nel suo complesso la perfetta funzionalità dei sistemi di scarico delle acque meteoriche dove è compromessa. Non si tratta d’interventi strutturali, ma di lavori costosi che necessitano di una buona programmazione perché richiedono la presenza di ponteggi per permettere di intervenire in sicurezza.

“Abbiamo ritenuto necessario intervenire in maniera efficace all’origine del problema. Questo piano strategico – conclude l’assessore – ci consente di fornire una risposta concreta alle richieste di genitori e insegnanti, di rendere maggiormente efficiente la programmazione delle manutenzioni ordinarie e di evitare richieste di intervento in emergenza. Nello stesso tempo consentirebbe di investire al meglio le risorse e di riaprire aule oggi inagibili, aiutando le scuole con un maggior distanziamento. L’approvazione del decreto Scuola con l’inserimento dei poteri commissariali ai sindaci in tema di edilizia scolastica, sebbene non sia ancora definito il procedimento, dovrebbe consentirci di velocizzare i tempi di esecuzione degli interventi e di immaginare di poter partire con il primo cantiere già nel prossimo ottobre, con tempistiche ridotte rispetto ai quelle a cui siamo abituati attualmente. Le scuole milanesi e i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze che le frequentano ne hanno un grande bisogno”.