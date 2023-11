Eduscopio 2023: il Nervi-Ferrari di Morbegno migliore liceo italiano

La migliore scuola superiore italiana? Si conferma il Nervi-Ferrari di Morbegno, Sondrio. Secondo Eduscopio, la ricerca redatta dalla Fondazione Agnelli in base ai risultati degli esiti universitari e lavorativi raggiunti dagli ex studenti, il liceo scientifico delle scienze applicate (niente latino, spazio all'informatica) fa il bis dopo il primo posto dell'anno scorso. Il report coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di oltre un milione e 300 mila diplomati provenienti da 7850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020.

Licei classici Milano: il migliore è di Cinisello

In Lombardia migliorano le performance di alcune scuole fuori Milano, come il Giulio Casiraghi di Cinisello Balsamo (Milano), che supera il Berchet e il paritario Sacro Cuore, sceso al terzo posto nella lista dei licei classici. Per quanto riguarda i licei scientifici milanesi , al primo posto il Volta seguito dal Leonardo e dal Sacro Cuore