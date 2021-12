Efficientamento energetico, Ciocca (Lega): nessun divieto di vendita o affitto

“La Commissione europea voleva bloccare la vendita o l'affitto degli immobili che non avessero ancora migliorato il loro rendimento energetico. In questi giorni, grazie alle pressioni avanzate in Europa, Frans Timmermans, vice-presidente della Commissione europea, ha confermato che questo non avverrà”. A dichiaralo, dopo la conferenza stampa di Timmermans, è l’eurodeputato della Lega, Angelo Ciocca.



“Da Bruxelles, dunque, arriva l’ennesimo dietrofront - sottolinea l'esponente leghista -. Dopo la figuraccia delle istituzioni Ue sul ritiro delle linee guida in merito al Natale, Timmermans, parlando addirittura in italiano, ha confermato che nessun burocrate europeo impedirà a milioni di italiani di vendere o affittare i loro immobili in caso di mancato miglioramento del rendimento energetico. Va bene l'efficientamento, ma questo non diventi un pretesto per mettere mano sui risparmi di milioni di italiani”, ha concluso Ciocca.