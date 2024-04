Efficientamento energetico con gli scarti del riso: l'intervento a Milano

Torri Aler di via Russoli a Milano

Efficientamento energetico con scarti di riso: l'intervento a Milano

Edilizia popolare sostenibile alle torri di via Russoli: concluso l'intervento di riqualificazione ed efficientamento realizzato con scarti di riso e tetti con verde pensile. Domani, 18 aprile alle 15.30 in via Russoli 16 a Milano, il Governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana, insieme all’Assessore regionale alla Casa e Housing Sociale, al Presidente di Aler Milano e al Presidente di A2A Calore e Servizi inaugureranno la conclusione dell'innovativop intervento, con particolare riferimento al sistema ecosostenibile di realizzazione del cappotto mediante materiali naturali (lolla di riso).