Efficientamento energetico dei condomini: accordo tra Wegreenit e Deutsche Bank Spagna

Wegreenit España, società controllata al 100% da Wegreenit SpA, general contractor con focus sull’efficientamento energetico di edifici esistenti (“retrofitting”), ha firmato con Deutsche Bank España un accordo per finanziamenti finalizzati all’efficientamento energetico dei condomini.

La pipeline di Wegreenit in Spagna per il 2025, con interventi per un valore di circa 70.6 milioni di euro, dimostra la capacità del Gruppo di creare valore anche all’estero, soprattutto grazie alla capacità di ricerca di fonti di finanziamento e all’esperienza pluriennale maturata con istituti di credito internazionali. In Italia Wegreenit ha registrato ricavi pari a 80 milioni di euro nel 2023 e dal 2021 ha realizzato oltre 200 interventi in più di 70 cantieri, per 197 mila mq di coibentazioni.

L'espansione all'estero di Wegreenit

La collaborazione tra Wegreenit España e Deutsche Bank Spagna segna un momento chiave per l’espansione del Gruppo, che conferma la sua capacità di fornire soluzioni innovative per il rinnovo end-to-end degli edifici, garantendo qualità ed efficienza ai propri clienti. A fine 2024 Wegreenit ha avviato la propria espansione all’estero aprendo una sede proprio a Madrid, e successivamente in Portogallo, Polonia, Grecia, con Francia e Germania come prossime tappe del percorso di internazionalizzazione.

I finanziamenti oggetto dell’accordo con Deutsche Bank Spagna sono compatibili al 100% con le tipologie di sussidio all’efficientamento energetico previste nel paese e si distinguono per la flessibilità nelle tempistiche di intervento e nell’entità dell’investimento, da valutare in base alle necessità di ciascun condominio. Grazie a questa collaborazione la Società potrà realizzare progetti significativi, estendendo l’operatività anche a livello di quartieri e non solo di singoli edifici.

Candoni (Wegreenit): "Un segno tangibile del nostro impegno nel percorso di internazionalizzazione"

Fabrizio Candoni, CEO di Wegreenit, ha dichiarato: “La firma di questo primo contratto rappresenta un segno tangibile del nostro impegno nel percorso di internazionalizzazione avviato nel 2024. La ricerca dei canali di finanziamento è da sempre uno dei nostri elementi distintivi: grazie ai rapporti sviluppati con importanti realtà del settore bancario, in Italia e all’estero, siamo oggi in grado di agire come un tramite privilegiato tra banche e clienti”.