Eileen Quinlan “Down Dog” in mostra presso la galleria Vistamarestudio

È stata prorogata fino al 19 dicembre la prima personale in galleria e in Italia dell’artista americana Eileen Quinlan “Down Dog” presso gli spazi della galleria milanese Vistamarestudio. Lo spettatore viene totalmente coinvolto dalle opere e dai loro colori che mostrano la continua indagine sull’astrazione di Quinlan. L’artista utilizza tecniche sperimentali con cui sfida i confini e le possibilità della fotografia e della produzione delle immagini che spaziano dal digitale all’analogico, dall’immagine scaricata all’immagine fotografata.

In mostra, il cui titolo proviene da una delle posizioni fondamentali dello yoga, osserviamo nuove opere insieme ad una selezione di serie differenti, realizzate negli ultimi dodici anni, legate alla ricerca dell’artista nel campo della fotografia astratta.

Le opere inedite, Wooly World, Bluestar, Silverstream e Venus Mount, realizzate utilizzando lo scanner, completano la ricerca iniziata nel 2004 con la serie Smoke & Mirrors, in cui Quinlan utilizza la composizione nella fotografia commerciale, non come una messa in scena di sfondo ma come soggetto stesso.

Nella serie Yoga Mat, l’artista fotografa tappetini da yoga ripiegati e appoggiati che appaiono come simboli dello stile di vita contemporaneo, della salute e della spiritualità.

Scendendo al piano inferiore della galleria si può assistere alla proiezione del video a doppio schermo There & Them, realizzato da Quinlan nel 2012 insieme all’amico e artista Matt Keegan.

I due artisti sono stati seguiti e ripresi per ventiquattro ore da una troupe, mostrandoci la vita quotidiana, privata e professionale, di un’artista a New York.

Eileen Quinlan è nata nel 1972 a Boston, Massachusetts. I suoi lavori sono stati esposti in una personale A Düsseldorf nel 2019 e nella 57ma Biennale di Venezia nel 2017, come parte della mostra Viva Arte Viva, curata da Christine Macel. Le sue opere sono nelle collezioni permanenti di: MoMA, New York; Whitney Museum of America Art, New York; The Metropolitan Museum of Art, New York; Hammer Museum, Los Angeles; The Museum of Contemporary Art, Los Angeles; CCS Bard Hessel Museum of Art, Annandale-on-Hudson; FRAC, France (Fonds Regional d’Art Contemporain); The Whitworth Art Gallery, University of Manchester; Auckland Art Museum, University of North Carolina at Chapel Hill e Brooklyn Museum, New York. Vive e lavora a New York.

Vistamarestudio

Fino al 19 dicembre

Martedì– sabato, ore 10.00 – 19.00

Viale Vittorio Veneto, 30 Milano