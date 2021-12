Eitan: giudice nomina un nuovo tutore, ma resta con la zia Aya

Per Eitan un tutore che non appartiene a famiglie di origine

Il Tribunale dei Minori di Milano ha nominato un nuovo tutore per Eitan, estraneo a entrambe le famiglie di origine. Il piccolo sopravvissuto all'incidente del Mottarone continuera' comunque a vivere con la ex tutrice zia Aya nel Pavese.

Eitan: Tribunale dei Minori, tutore 'terzo' per evitare contese

"L'elevatissima conflittualita' manifestatasi successivamente all'iniziale nomina del tutore - scrive la presidente del Tribunale dei Minori di Milano, Maria Carla Gatto, in una nota - ha reso necessaria l'individuazione di un soggetto terzo, visto che la contesa insorta indubbiamente contribuisce a complicare ogni scelta personale, relazionale, economica ed educativa che dovra' essere assunta nel prioritario interesse del bambino, gia' cosi' drammaticamente segnato dai tragici vissuti personali".

Il nuovo tutore sostituira' dunque la zia paterna. La decisione del Tribunale e' l'esito del reclamo proposto dai nonni paterni, Shmuel Peleg ed Esther Cohen, entrambi indagati per il sequestro del bimbo, contro la nomina come tutrice della zia Aya.

Eitan: legale nonni, ora zia non impedisca contatti con nonni

"Ora auspico che finalmente la zia non impedisca piu' i contatti tra il minore e i nonni, come sta facendo dopo che Eitan e' tornato in Italia". Cosi' l'avvocato Sara Carsaniga, legale di Shmuel Peleg e di Esther Cohen, commenta la decisione del Tribunale dei Minori di Milano di nominare un tutore estraneo alla famiglia d'origine di Eitan. "Siamo molto soddifatti - aggiunge -. E' stata accolta la domanda dei nonni e anche il procuratore del Tribunale dei Minori ha sostenuto la nostra richiesta nell'interesse del bambino".

Eitan: avvocato di Monza gestirà suo patrimonio al posto di zia

Sara' un avvocato di Monza a gestire il patrimonio ereditato da Eitan. E'la conseguenza principale della decisione del Tribunale dei Minori di Milano che ha deciso di togliere la tutela alla zia Aya e di affidarla a un terzo estraneo ai due rami familiari in lotta da mesi per l'affido del piccolo. Tutte le decisioni importanti relative alla vita di Eitan, da quelle sulla sua salute alla scuola, saranno prese dal nuovo tutore, sempre sotto il controllo del Tribunale.

Eitan: zii indagati per furto in casa dei genitori del piccolo

Or Nirko ed Esther Cohen, gli zii di Eitan, sono indagati dalla Procura di Pavia per furto nell'abitazione dei genitori del piccolo, morti nell'incidente del Mottarone, e diffamazione. Lo apprende l'AGI da fonti qualificate. L'iscrizione nel registro degli indagati arriva in conseguenza della denuncia presentata alla Polizia di Tel Aviv dalla nonna materna del bimbo a ottobre. In particolare, la donna li aveva accusati dell'"uso illegale di cellulari ritrovati nell'abitazione dei genitori di Eitan", del presunto furto di gioielli, Ipad e macchine fotografiche e per aver usato illegalmente dei contenuti del computer. Il furto sarebbe avvenuto subito dopo l'incidente. La denuncia e' stata poi trasferita per competenza da Israele a Pavia.