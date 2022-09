Caso bimbo Eitan: nonno Peleg arrestato e subito scarcerato

Prima arrestato, poi subito scarcerato. Come annuncia l'Ansa, è libero Shmuel Peleg il nonno materno di Eitan, l'unico sopravvissuto della strage del Mottarone.

Il 54enne arrestato questa mattina per rapimento del nipotino

L'uomo, 54 anni, è raggiunto questa mattina da un mandato di arresto internazionale per il rapimento del nipotino: è atterrato alle 11,50 all'aeroporto di Malpensa e si è consegnato alle forze dell'ordine. Il nonno, infatti, sapeva di non poter rientrare sul territorio italiano dopo quanto accaduto esattamente un anno fa, quando era arrivato per far visita al bambino che vive nella casa della zia paterna lo ha portato in Israele a bordo di un volo privato.

Divieto di dimora a Pavia, Milano e Varese

Il gip del Tribunale di Pavia ha disposto la sostituzione della misura cautelare in carcere con il divieto di dimora a Pavia, Milano e Varese, che l'uomo dovra' lasciare entro 48 ore, e il divieto di avvicinamento al nipote. Nelle prossime ore Shmuel Peleg fara' rientro in Israele.