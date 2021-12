Eitan rientra in Italia il 3 dicembre con la zia

Eitan torna in Italia con la zia il 3 dicembre

Eitan, il bambino sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, rientra in Italia il prossimo 3 dicembre. Il piccolo di sei anni, accompagnato dalla zia paterna Aya, tornerà a vivere nella villetta alle porte di Pavia. Un rientro all'indomani della decisione dei giudici israeliani che in base alla Convenzione dell'Aja hanno ritenuto che la residenza stabile del bimbo sia l'Italia mettendo così fine alla contesa con la famiglia materna che vive a Tel Aviv. Sul nonno materno Shmuel Peleg pende un mandato di arresto della procura di Pavia per sequestro di persona