Elezione diretta del Sindaco metropolitano, Goggi: "Si faccia presto la legge"

“La lettera che i Socialisti di Milano hanno indirizzata nei giorni scorsi a tutti i parlamentari - scrive in una nota Giorgio Goggi, candidato sindaco alle amministrative per i Socialisti di Milano - è chiara. Io adesso mi rivolgo in particolare a voi Deputati e Senatori della Lombardia che conoscete meglio di altri la delicatezza della questione. La più grande area metropolitana d'Italia, per tanti anni motore, insieme alla Lombardia, di sviluppo e di crescita, rischia il declino anche a causa di una legge che ha imposto a tutti i suoi cittadini che il loro sindaco fosse il Sindaco della sola città di Milano. Certo non conveniva né a Pisapia né a Sala denunciare questa situazione che ha compresso le possibilità di sviluppo di tutta l’area. Ma ciò ha già prodotto ripercussioni negative sia per Milano sia per tutto il resto della Regione."

"Per questa ragione - prosegue Goggi - potete essere voi a fare il primo passo e presentare un disegno di legge che potrebbe essere approvato in tempi brevi e consentire il voto autonomo e indipendente del sindaco della Città Metropolitana di Milano in coincidenza con le elezioni amministrative di ottobre.Noi abbiamo elaborato una proposta di legge e se volete confrontarvi con noi siamo naturalmente a vostra disposizione per fare una battaglia insieme.”