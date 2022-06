Elezioni a Como, ballottaggio: Rapinese vince su Minghetti

Elezioni a Como, ballottaggio: Rapinese conquista la vittoria su Minghetti

Ballottaggio a Como: scrutinio terminato e vittoria del civico Alessandro Rapinese sulla candidata di centrosinistra Barbara Minghetti. Rapinese premiato con più del 55% dei consensi. Come riporta La Provincia di Como, Minghetti ha dichiarato: "Continuerò a impegnarmi per la città. In bocca al lupo ad Alessandro", le sue parole a caldo.

Como: al primo turno Rapinese aveva scalzato il candidato del centrodestra

Minghetti aveva ottenuto al primo turno il 39,4%. Rapinese (27,3% al primo turno), era riuscito ad escludere dal ballottaggio il candidato del centrodestra Giordano Molteni, esponente di Fratelli d'Italia. E proprio il partito di Giorgia Meloni aveva deciso di non sostenere al secondo turno Rapinese, diversamente dalla Lega.