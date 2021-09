Elezioni a Milano, Barberis: "Innovazione, prossimità e sostenibilità"



"Innovazione, prossimità e sostenibilità sono le parole chiave per la ripartenza della nostra città, per tornare ad essere di nuovo Milano e qualcosa di più. Perché la Milano del 2026 dovrà essere ancora più vicina ai bisogni dei milanesi, più verde e digitale, riaffermandosi come metropoli dei servizi, della cultura e dello sviluppo in Europa e nel mondo. Per questo mi candido al Consiglio Comunale di Milano". Queste le parole di Filippo Barberis, capogruppo del Partito democratico a palazzo Marino.

"Per questo ti aspetto il 16 settembre alle ore 18.45 al Palazzo delle Stelline per confrontarci sugli obiettivi di Milano per il futuro insieme a Beppe Sala e tanti altri ospiti del mondo della politica, delle istituzioni e della società civile milanese", si legge in una nota dello stesso Barberis.