Elezioni a Milano, il rovello di Albertini: in tanti lo contattano ma...

Sommerso di persone che gli chiedono di ripensarci, di metterci su la testa, di tornare indietro rispetto alla lettera pubblicata su Libero settimana scorsa. Gabriele Albertini un po' è combattuto, più che altro perchè da una parte c'è l'affetto di una città e dall'altra parte c'è la famiglia e la vita con la sua Giovanna. "Mi tiene legato alla realtà", mormora agli amici, l'ex sindaco di Milano. E' questo il concetto che l'ex sindaco di Milano sta usando per rispondere ai tanti che lo contattano, secondo quanto può riferire Affaritaliani.it Milano.

E questo dimostra che il gioco su Albertini è andato avanti malgrado il primo "no". Questo messaggio è già al secondo "no". Qualcuno si ricorda che vent'anni fa ci vollero quattro dinieghi per partorire un assenso. In questo caso, forse, è solo (ma non solo) la testimonianza di un immenso rovello interiore.

