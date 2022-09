Elezioni, Beppe Sala: "Risultato in mia città molto buono"

"Il risultato a Milano per quanto riguarda la mia parte politica non e' buono ma molto buono". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, commentando i risultati del voto in citta' dove il centrosinistra e' la prima coalizione. "Se prendiamo il Senato, ad esempio, i partiti che mi supportano nella giunta sono al 55%, io ho preso il 58 quindi siamo li' - ha aggiunto -. Non e' vero e lo dimostrano i numeri che noi siamo la coalizione delle ztl, perche' se si guarda i dati degli ultimi anni oltre al centro siamo andati bene anche stavolta. Pero' capisco che e' una magra consolazione". "Adesso è il turno del centrodestra - ha concluso -, devono fare il governo, su questo non c'e' dubbio, credo che gia' dalla decisione dei ministri capiremo un po' l'approccio".