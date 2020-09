Elezioni, Cappello (IV): Sala sciolga la riserva in tempi brevi



Qualcuno consiglia al Sindaco Sala di sciogliere la riserva sulla sua possibile ricandidatura a Natale? "Speriamo che per un piano di ripartenza per Milano si prevedano tempi molto più brevi. Ad ogni modo il sindaco scioglierà la riserva quando vorrà, sperando però valuti con attenzione l’importanza per la città di questa sua decisione". Così Alessia Cappello, coordinatrice IV Milano, interviene nel dibattito sulle elezioni comunali e l'eventuale ricandidatura di Sala: "Ora però la priorità è pensare a Milano. Bisogna lavorare ad un nuovo progetto, che consenta alla città e ai milanesi di ritornare a vivere, garantendo misure anti Covid qualora ci fosse una nuova emergenza per prevenire nuove misure estreme di chiusura. Milano deve ritrovare presto la sua identità. Senza rinunciare ad essere il motore propulsore del Paese, rimettendo al centro quello spirito infaticabile e inclusivo che l’ha resa grande in questi anni".





"La città - continua l'esponente di IV - deve essere pronta a riaprirsi al mondo, deve essere il motore per le imprese e per la creazione del lavoro. Una vetrina del Made in Italy con le sue numerose fiere, dalla moda all’arredamento. Dovrà inventare nuove modalità di organizzazione e di gestione. Ma dovrà anche essere capace di accogliere studenti di ogni età e ogni nazionalità, imprenditori e lavoratori nelle numerose aziende, le giovani famiglie che in questi anni l’hanno popolata, offrendo loro possibilità di avere casa e servizi di qualità. Milano deve tornare a splendere con nuove infrastrutture, con una mobilità moderna, pensando a nuove opere e progetti innovativi".



"Milano deve puntare sulla cultura, musica arte, creando una grande rete tra tutte le iniziative esistenti, nella miglior collaborazione possibile tra pubblico e privato. Senza dimenticare la necessità di ripensare il sistema di welfare, Milano - conclude Cappello - non deve e non può lasciare da solo chi è in difficoltà, un fascia di persone assai ampia che chiede aiuto ma anche opportunità. Noi come Italia Viva siamo pronti a collaborare con il Sindaco e insieme affrontare ogni tema, con l’obiettivo di dare a Milano le idee, le opportunità e le risorse che si merita".