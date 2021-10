Elezioni, Cecchetti: "La Lega in Lombardia cresce di quattro sindaci"

Varese è persa, ma Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda, vede il bicchiere mezzo pieno al termine dei ballottaggi negli undici comuni lombardi di oggi. Questa la sua analisi: "Due settimane fa la Lega si presentava a questa tornata amministrativa, nei comuni chiamati al voto, con 40 sindaci uscenti e 72 comuni dove amministrava in maggioranza con il centrodestra. Al termine di questo doppio turno elettorale la Lega, in questi comuni che hanno votato, ha 44 sindaci e amministra in maggioranza in 81 comuni. In questo ballottaggio il centrodestra era uscente in appena due comuni su dieci e il computo totale dopo i ballottaggi è di cinque comuni al centrodestra e cinque al centrosinistra. I numeri di questa tornata elettorale sono questi, nero su bianco, e certificano una crescita della Lega in termini di sindaci propri e in coalizione. Resta il rammarico per un’affluenza elettorale così bassa che ci ha penalizzato in questo secondo turno: un dato sui cui dovremo riflettere".