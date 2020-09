Elezioni, exit poll: a Mantova Palazzi verso la riconferma

Ieri e oggi si è votato anche per eleggere il sindaco in due capoluoghi di provincia lombardi, Mantova e Lecco. Secondo i primi exit poll di Opinio per la Rai, a Mantova il sindaco uscente di centrosinistra Mattia Palazzi va verso la riconferma, con preferenze tra il 62 ed il 66%. Il suo avversario principale, Stefano Rossi del centrodestra, fermo tra il 25 ed il 29%, più staccata Gloria Costani con la sua civica sostenuta dai Cinque Stelle, al 6%. Sotto lo sbarramento gli altri candidati.

A Lecco Ciresa (centrodestra) in vantaggio

A Lecco è invece in vantaggio il centrodestra: le preferenze per il candidato Giuseppe Ciresa si attesterebbero tra il 49% e il 53%. Al secondo posto il candidato del Partito Democratico, Mauro Gattinoni, fermo tra il 36% e il 40%. Seguono Silvio Fumagalli (Movimento Cinque Stelle) e Corrado Valsecchi (lista civica 'Appello per Lecco') entrambi non andrebbero oltre il 6,5%.