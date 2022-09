Elezioni, il centrosinistra tiene solo a Milano con Misiani

"In una notte difficile per tutti coloro che credono in una Italia democratica e progressista, Milano ha scelto ancora il centrosinistra: sono stato rieletto al Senato, vincendo il collegio uninominale, e per questo ringrazio di cuore i cittadini di Milano per la fiducia e i militanti del Partito Democratico che hanno fatto campagna senza sosta, nei quartieri e tra le persone". Così Antonio Misiani in un post dopo la vittoria nel collegio uninominale per il Senato Lombardia UO3 dove ha ottenuto il 39,08% dei consensi superando la sfidante del centrodestra, Maria Cristina Cantù. "Ci aspettano mesi complessi: faremo la nostra parte per difendere i diritti civili e sociali in Italia e iniziare, subito, a costruire una forte alternativa alle destre. Al lavoro", conclude.

Misiani a Milano: unico acuto del centrosinistra al Senato

Quella del responsabile economico del Pd e' l'unica vittoria all'uninominale per Palazzo Madama del centrosinistra in Lombardia dove il centrodestra e' arrivata al 50,66% dei voti, il centrodestra si e' fermato al 27,22, il Terzo polo ha sfiorato il 10% (9,96%) e il Movimento 5 stelle ha ottenuto il 7,23.

Per quanto riguarda la Camera, il centrosinistra riesce a imporsi sul centrodestra con i soli Benedetto Della Vedova e Bruno Tabacci per il centrosinistra.