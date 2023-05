Elezioni in 106 Comuni lombardi: il voto a Brescia e Sondrio

Sono 106 i Comuni lombardi in cui i cittadini sono andati a votare ieri e oggi per eleggere sindaco e consiglio comunale. Le due sfide più importanti sono per i capoluoghi di Brescia e Sondrio. In entrambe le città ci sarà ballottaggio se nessuno dei candidati raggiungerà il 50 per cento più uno. Nel complesso affluenza in forte calo: ha votato il 53,48% degli aventi diritto, contro il 55,88% della precedente tornata elettorale. Le urne hanno chiuso alle 15 di oggi, lo spoglio è in corso.

(articolo in aggiornamento)

Brescia: Castelletti-Rolfi per il dopo Del Bono

A Brescia inizia il dopo-Del Bono. Il confronto è tra Laura Castelletti, già vice di Del Bono e sostenuta dal centrosinistra, e Fabio Rolfi, l'ex assessore lombardo sostenuto dal centrodestra. In campo anche Alessandro Lucà (Movimento 5 Stelle, Unione Popolare e Partito Comunista) e Alessandro Maccabelli (Maddalena per Brescia). Alle 23 di domenica 14 maggio l'affluenza è stata del 44,59%.

Sondrio: la sfida è tra Scaramellini e Del Curto

A Sondrio si sfidano il sindaco uscente Marco Scaramellini, sostenuto da sei liste della coalizione di centrodestra, e Simone Del Curto, candidato del centrosinistra appoggiato anche dal Cinque Stelle. Terzo incomodo Luca Zambon della lista Moratti. L'affluenza alle 23 di domenica è stata del 42,91%.

Elezioni, Fontana sull'astensionismo: "Smettere di vedere la politica come qualcosa di negativo"

L'astensionismo e' "il solito segnale che purtroppo notiamo da anni a questa parte. Anche le ultime elezioni comunali, che sono quelle che piu' interessano i cittadini e si guardano con piu' attenzione, purtroppo c'e' questa disaffezione che, lo ribadisco, bisogna cercare di contrastare smettendo di cercare di vedere la politica come qualcosa di negativo per cui la gente e' convinta che sia inutile andare a votare". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento 'Lombardia e' Famiglia', su esperienze dei territori sostenuti dal 'Sistema Famiglia Lombardo' a Milano ha commentato il dato sull' astensionismo delle elezioni amministrative di ieri e oggi. Secondo il presidente e' importante "far capire che il diritto al voto, non dico sia un dovere, ma e' un'opportunita' che i cittadini devono saper cogliere".