Elezioni in 237 Comuni lombardi. Tredici candidati a Milano

Elezioni a Milano. Ma anche a Varese e in altri 235 Comuni lombardi. La chiamata alle urne e per questa domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Poi inizierà lo spoglio delle schede. Nei Comuni sopra i 15mila abitanti ci sarà poi il ballottaggio (a meno che uno dei candidati ottenga già il 50% dei consensi al primo turno).

A Milano sono ben tredici i candidati sindaco. Si ripresenta il primo cittadino in carica Giuseppe Sala, sostenuto da otto liste: Partito democratico, Milano Radicale, Milano in salute, Europa Verde - Verdi, Milano unita, Lista Beppe Sala sindaco, Riformisti lavoriamo per Milano, Volt.

Lo sfidante del centrodestra è Luca Bernardo. Con lui Forza Italia, Lega per Salvini premier, Lista civica Luca Bernardo, Fratelli d'Italia, Partito Liberale europeo, Milano Popolare Maurizio Lupi.

I Cinque Stelle candidando Layla Pavone. Gianluigi Paragone si presenta con Milano Paragone Italexit e Grande Nord. Milano in Comune e Civica Ambientalista candidano Gabriele Mariani. Gli altri candidati sono Natale Azzaretto (Partito Comunista dei lavoratori), Alessandro Pascale (Partito Comunista), Marco Muggiani (Pci), Bianca Miriam Tedone (Potere al Popolo), Giorgio Goggi (Socialisti di Milano e Milano Liberale), Mauro Festa (Partito Gay), Teodosio De Bonis (Movimento 3V - Vaccini Vogliamo Verità), Bryant Biavaschi (Milano inizia qui).

Nel Milanese vanno al voto, tra gli altri, anche i Comuni di Rho, Magenta, Peschiera Borromeo, San Giuliano Milanese.

A Varese si presentano sette candidati: Matteo Bianchi (Lega, Fratelli d’Italia, Varese con Bianchi Sindaco, Varese Ideale, Varese Città Giardino), Caterina Cazzato (Noi Civici per Varese), Carlo Alberto Coletto (Azione), Davide Galimberti (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Europa Verde, Volt, PSI, Varese PratiCittà, Progetto Concittadini, Lavoriamo Insieme per Galimberti), Giuseppe Pitarresi (Sinistra Alternativa per Varese), Francesco Tomasella (Varese Libera), Daniele Zanzi (Varese 2.0)

Tra gli altri Comuni lombardi che scelgono il sindaco: Treviglio, Caravaggio, Codogno, Arcore, Desio, Vimercate, Busto Arsizio