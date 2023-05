Elezioni: in Lombardia al voto a Brescia, Sondrio e 104 Comuni

Sono 106 i comuni della Lombardia che domenica e lunedì andranno alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Tra questi due capoluoghi di provincia: Brescia e Sondrio. La Lombardia e' la prima regione d'Italia per numero di comuni al voto. In 94 comuni, inferiori ai 15 mila abitanti, la sfida si risolvera' al primo turno. Per 12 invece il primo cittadino si decidera' probabilmente ai ballottaggi il 28 e il 29 maggio 2023. La provincia con piu' comuni al voto e' quella di Brescia (17). Seguono Milano (12), Bergamo (11), Como (11), Cremona (7), Lecco (5), Lodi (6), Mantova (5), Monza (7), Pavia (11), Sondrio e Varese (7).

Chi sono i candidati sindaco a Brescia e Sondrio

Le sfide piu' accese dunque a Brescia e Sondrio. Nella prima sono 4 gli aspiranti sindaco in campo per prendere il posto di Emilio Del Bono, del Pd. Prima fra tutte la sua attuale vice, Laura Castelletti, del centrosinistra, sostenuta da 8 liste. Il centrodestra schiera invece Fabio Rolfi, consigliere regionale della Lega e gia' vicesindaco nella precedente giunta di centrodestra. 'Outsider' Alessandro Lucà, sostenuto da Unione Popolare e Partito Comunista con il Movimento 5 stelle e Alessandro Maccabelli per una lista civica. Tre invece i concorrenti a Sondrio: Marco Scaramellini del centrodestra tenta il bis e dovrà vedersela con Simone Del Curto del centrosinistra e Luca Zambon della Lista Moratti.