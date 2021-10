Elezioni in Lombardia: ballottaggio a Varese, Rho è già del centrosinistra

Elezioni in Lombardia: ballottaggio a Varese

Riflettori puntati su Milano, dove il verdetto è ormai scritto, Ma sono 236 i Comuni lombardi in cui i cittadini sono stati chiamati a scegliere il proprio sindaco. L'altro capoluogo di provincia è Varese, dove il sindaco uscente Davide Galimberti, sostenuto dal centrosinistra, è in vantaggio sul candidato del centrodestra Matteo Bianchi, ma non in modo sufficiente da evitare il ballottaggio. Lo scrutinio non è ancora terminato, ma questo è lo scenario al quale si stanno preparando i contendenti. Così commenta il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti: "Andare al ballottaggio è un buon risultato, non ci aspettavamo nulla di diverso. Nonostante le dichiarazioni di Matteo Salvini, a quanto ci risulta siamo noi a essere in vantaggio", prosegue Astuti parlando con la 'Dire'.

Rho e San Giuliano Milanese decidono al primo turno

Tra i centri del Milanese al voto, a Rho si afferma al primo turno il candidato del centrosinistra Andrea Orlandi, con il 53% delle preferenze. Battuto Daniele Paggiaro sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e dalla civica Siamo Rho che va poco sopra al 30%.

A San Giuliano è invece grandissimo il vantaggio di Marco Segala, sostenuto dal centrodestra, nei confronti di Giorgio Salvo, che si presentava sostenuto sia da Pd che da Cinque Stelle.

Opera passa al centrosinistra

Passa al centrosinistra per 57 voti il Comune di Opera, nel Milanese, andato al voto a seguito dell'arresto del sindaco Antonino Nucera, fra l'altro per corruzione, e lo scioglimento del consiglio comunale. Barbara Barbieri - sostenuta da Pd, Italia Viva, Movimento 5 stelle e Sinistra - ha infatti ottenuto il 43,60% delle preferenze contro il 42,77% del deputato leghista Ettore Fusco, ex sindaco e vicesindaco della cittadina, che era appoggiato da Carroccio, Forza Italia, Movimento animalista e Opera popolare, non da Fratelli d'Italia pero' che ha presentato un suo candidato, Alberto Pozzoli, che ha ottenuto il 13.63%

Gli altri principali Comuni lombardi

Ad Arcore sarà ballottaggio tra Maurizio Bono, centrodestra, e Paola Palma, centrosinistra, staccati di poco. Ampio a Vimercate il vantaggio di Francesco Cereda (Pd e civiche) su Giovanni Sala (centrodestra), ma non abbastanza da evitare il ballottaggio. Scenario simile ma a parti invertite a Desio: qui è avanti il candidato del centrodestra Simone Gargiulo sulla candidata di centrosinistra Jennifer Moro. Ma servirà il secondo turno. A Codogno, Comune del Lodigiano tra gli epicentri della prima ondata di Covid, nettissima affermazione del candidato del centrodestra Francesco Passerini con oltre il 72% dei consensi. Battuta l'esponente di centrosinistra Antonia Rizzi